Fußball-Oberliga : Rot-Blaue lechzen nach Punkten

Fußball-Oberliga: VfB Hilden - 1. FC Kleve (Sonntag, 15 Uhr). Kleves Kapitän Fabio Forster ist nach dem Fehlstart dennoch optimistisch. Personell sind die Rot-Blauen gut aufgestellt.

Kleve Drei Niederlagen, sechs Gegentore, nur ein eigener Treffer – der Start des 1. FC Kleve in die neue Spielzeit ging mächtig in die Hose. Zur Wahrheit aber gehört: Die Begegnungen gegen den FC Kray, den 1. FC Monheim und Germania Ratingen fanden allesamt innerhalb einer Woche statt. Wenig Zeit also für Trainer Umut Akpinar und seine Kollegen, Neujustierungen und nachhaltige Korrekturen vorzunehmen. Nun aber hatten die Rot-Blauen eine Woche Verschnaufpause. „Wir hatten Zeit, haben gut trainiert und das letzte Spiel gegen Ratingen aufgearbeitet“, sagt Akpinar. Seine Kicker hatten vor heimischem Publikum nach gutem Beginn innerhalb weniger Minuten 0:2 zurücklegen. Trotz Überzahl im zweiten Durchgang gelang nicht einmal mehr der Anschlusstreffer. Nun also sollten auswärts beim VfB Hilden Punkte her, bevor der Geist des „verflixten zweiten Jahres“ seine Kraft am Bresserberg entfalten kann.