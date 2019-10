Fußball : Nur nicht wieder nachlassen

Goch Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4: Viktoria Goch - SV Schwafheim (Sonntag, 15 Uhr).

Mit dem 2:1-Sieg in Twisteden hat sich die Gocher Viktoria wieder zurück ins Mittelfeld gearbeitet. Der verdiente Auswärtserfolg soll mit einem Heimdreier gegen den SV Schwafheim am Sonntag vergoldet werden. „Die Jungs haben da eine richtig gute Leistung gebracht. Die Gefahr ist nun aber, dass alle zu schnell zufrieden sind und wieder einen Schritt zurückschalten. Das darf uns auf keinen Fall passieren“, fordert Coach Jan Kilkens volle Konzentration auf die nächste Aufgabe. Genau diese ist gar nicht so leicht einzuschätzen, ist Gegner SV Schwafheim doch eher eine große Unbekannte. Wie die Weberstädter holten die Moerser aus den letzten beiden Spielen auch wieder vier Punkte und durchliefen davor ein kleines Tief mit gar drei Niederlagen am Stück.