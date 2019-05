Fußball : SV Nütterden deklassiert Keeken/Schanz

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga B 1 Kleve-Geldern: BV DJK Kellen schießt SV Asperden in die C-Liga.

Concordia Goch II - SV Bedburg-Hau 3:2 (2:1). Bereits am Freitagabend gelang den Concorden ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. „Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, ohne jedoch gefährlich zu sein. Wir hatten die Mehrzahl der Torchancen, trotzdem wäre ein Remis gerecht gewesen“, gab Gochs Trainer Kevin Janz zu Protokoll. André Schwarz (17,) brachte die Gäste in Front, Edis Tiganj (23,) egalisierte per Handelfmeter, ehe Niklas Peters (31.) für die erstmalige Gocher Führung sorgte. Im zweiten Abschnitt verlief die Partie ausgeglichen. Erneut Schwarz (73.) markierte den Ausgleichstreffer, doch Maik Willemsen (77.) versetzte kurze Zeit später seine Mitspieler, Trainer und die grün-weiße Anhängerschar in einen Freudentaumel, als er zum Siegtor vollstreckte.