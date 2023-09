Bitterer Rückschlag für Fußball-Oberligist 1. FC Kleve muss Niklas Klein-Wiele lange ersetzen

„Das ist eine ganz schlechte Nachricht für uns, das tut richtig weh. Wir werden Niklas auf dem Platz sehr vermissen“, sagt der Klever Trainer Umut Akpinar. „Es tut mir vor allem auch für den Jungen leid, weil er zuletzt überragend in Form und extrem wichtig für die Mannschaft war.“ Klein-Wiele traf in dieser Saison in sechs Partien bereits fünf Mal, dabei läuft der Routinier im defensiven Mittelfeld an der Seite von Kapitän Fabio Forster auf. Der Stammspieler trägt seit der B-Jugend das rot-blaue Dress, in der Saison 2016/2017 spielte er für die SV Hönnepel-Niedermörmter in der Oberliga Niederrhein. In der vergangenen Spielzeit gelangen Klein-Wiele für den 1. FC Kleve acht Treffer, zudem steuerte er drei Vorlagen bei.