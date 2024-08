Gelungene Generalprobe 8:0 im Derby – VfR Warbeyen ist bereit für den DFB-Pokal

Nach der Pause legte der VfR Warbeyen schließlich einen höheren Gang ein. Van Walsem (48., 80.), Julia Hülsken (51.), Jolina Opladen (70.) und Moisa Verkuijl (75.) erzielten fünf weitere Treffer. „Materborn hat uns in Halbzeit eins einiges abverlangt, wir kamen schwer in die Partie. In der Pause haben wir drüber gesprochen, was wir noch besser machen können. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Ruhe und Durchschlagskraft in unserem Spiel“, sagte Sandro Scuderi, der darauf zählt, das seine Schützlinge im DFB-Pokal von Minute eins an voll da sind.