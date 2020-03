Fußball : 1. FC Kleve möchte Pokalspiel in den Mai verlegen

Kleve Der 1. FC Kleve hofft, dass das Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt vor einer größeren Zuschauerzahl stattfinden kann. Aktuell empfiehlt der Kreis Kleve allerdings, größere Veranstaltungen abzusagen. Deshalb wünscht sich der FC einen Pokal-Termin erst im Mai.

Fußball-Oberligist 1. FC Kleve will nicht zuletzt mit Blick auf die aktuelle Entwicklung beim Thema Coronavirus versuchen, einen späteren Termin für sein Heimspiel im Halbfinale des Niederrheinpokals gegen den Ligarivalen 1. FC Bocholt zu finden. Die Partien der Vorschlussrunde sind eigentlich für den 21./22. April angesetzt. Doch der Verband Niederrhein hat schon signalisiert, dass er mit einer Verlegung einverstanden wäre, da an diesen Tagen auch die Halbfinal-Spiele des DFB-Pokals stattfinden. Er will die im Halbfinale des Niederrhein-Pokals vertretenen Vereine in der nächsten Woche zu einem Gespräch einladen, um die Termin-Frage zu klären.