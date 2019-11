Frauenfußball-Niederrheinliga : VfR-Frauen feiern 4:2-Arbeitssieg in Mülheim-Heißen

Kleve-Warbeyen Frauenfußball-Niederrheinliga: SV Heißen Mülheim a. d. Ruhr – VfR Warbeyen 2:4 (1:1).

Als Angreiferin Julia Hülsken in der 87. Minute zum erlösenden 4:2-Endstand traf, war der Sieg schließlich über die Ziellinie gebracht. In den 86 Minuten Spielzeit zuvor, boten die Gastgeber aus dem Mülheimer Stadtteil Heißen dem favorisierten VfR Warbeyen erstaunlich gut Paroli. In der achten Spielminute waren die Gäste durch Shirin Timmermann in Führung gegangen. Doch die Platzherren, die vor der Partei den elften von 14 Tabellenplätzen belegten, gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. Alina Salmon traf zum 1:1 und nach der Halbzeitpause erzielte Silvia Mrotzek die Heißener Führung – das Spiel war gedreht.