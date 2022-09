Fußball-Niederrheinliga : C-Junioren des 1. FC Kleve machen früh alles klar

Kleve/Straelen Die Mannschaft besiegt Hamborn 07 mit 6:1 und gewinnt damit auch ihr zweites Spiel. Nachwuchs des SV Straelen verliert 1:2 bei ETB SW Essen.

In Halbzeit zwei tat sich über weite Strecken wenig. In der 63. Minute erzielten die Gäste mit ihrem einzigen Torschuss den Ehrentreffer. Mika van Lipzig (65.) und Mats Ernst (67.) stellten den Endstand her. „Der Sieg ist absolut verdient. Wir haben Hamborn mit einem guten Start früh den Zahn gezogen und es dann mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung gut zu Ende gespielt“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann, dessen Team Tabellenzweiter bleibt.

Dabei hätte sein Team in der 15. Minute selbst in Führung gehen können. Doch Nellio Fröse scheiterte mit einem Foulelfmeter am Essener Schlussmann. Dem Gastgeber gelang nach einer halben Stunde das 1:0. Nach der Pause glich Nellio Fröse (54.) per Kopf für den SV Straelen aus. Doch Essen fand kurz vor Schluss die passende Antwort. Ein Freistoß landete bei einem ETB-Akteur, der den Sieg seiner Mannschaft perfekt machte, wobei der SVS vergeblich Abseits reklamierte (67).