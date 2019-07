Triathlon : Niederrhein-Triathlon mit Rekord

Am Wisseler See gehen am Sonntag 800 Teilnehmer ins kühle Nass. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar-Wissel Die Organisatoren vom TriFUN Kleve e.V. und Mitveranstalter Laufsport bunert freuen sich über 800 Teilnehmer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Organisatoren vom TriFUN Kleve e.V. und Mitveranstalter Laufsport bunert haben viele und intensive Wochen der Vorbereitung hinter sich. Nun sind alle Beteiligten überglücklich, dass endlich am Wisseler See „Raceday“ ist.

Und überglücklich blicken die Veranstalter auf die Anmeldezahlen, die in den letzten Wochen nach oben geschnellt sind. Mit insgesamt 800 Meldungen konnte ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt werden. So werden rund 100 Teilnehmer mehr als im letzten Jahr an den Start gehen. Nachmeldungen sind vor Ort nicht mehr möglich.

Den Anfang macht am Sonntag, 7. Juli, die Jugend. Die Schüler und Jugendlichen des Nachwuchscup NRW springen schon um 8.30 bzw. 9.00 Uhr in die Fluten vom Wisseler See. Danach ist die Verbandsliga an der Reihe, gefolgt von der Landesliga und allen Startern auf der olympischen Distanz. Am frühen Nachmittag schließen die Athleten der Volksdistanz und die Staffeln den Triathlon ab.

Am Wisseler See kommen ambitionierte Athleten genauso zum Zug wie die Hobbytriahleten. Für jeden ist etwas dabei und wer die gesamte Strecke nicht alleine schafft, der kann den boomenden Triathlonsport in einer Staffel kennenlernen oder eben als Zuschauer. Das mag dann Motivation sein, um selbst beim nächsten Mal an den Start zu gehen.

Triathlon ist ein Sport für die ganze Familie und so ist auch auf dem Gelände des Freibades einiges los. Es lohnt sich, am Sonntag das Gelände am Wisseler See aufzusuchen, um die Teilnehmer anzufeuern, die Autoshow von Hauptsponsor Herbrand zu besuchen oder um mal kurz im See abzutauchen. Die Kinder können sich auf der Hüpfburg vergnügen und sich schminken lassen.

Die Veranstalter bitten alle Nachbarn um Nachsicht für die Verkehrsbeeinträchtigung im unmittelbaren Umfeld des Geländes, da die Radstrecke vom Wisseler See über Heienberg, Mühlenstraße, Dorfstraße, Prostewardsweg und zurück führt. Umleitungen sind ausgeschildert. Alle anderen Aktivitäten finden auf dem Ferien- und Campingpark Wisseler See statt.

Alle Teilnehmer werden gebeten, der Parkplatzbeschilderung zu folgen und rechtzeitig vor dem Start anzureisen. Die Startunterlagen erhalten alle Teilnehmer am Meldebüro auf dem Eventgelände ab 7 Uhr.

So sieht der Zeitplan aus:

8:30 Uhr Start NRW-Nachwuchscup Jugend B und Schüler A

9 Uhr Start NRW-Nachwuchscup Jugend A und Junioren

9:50 Uhr Start Verbandsliga Süd

10:50 Uhr Start Landesliga Süd

11:40 Uhr Start olympisch 1

12:30 Uhr Start olympisch 2

13:20 Uhr Start Volksdistanz 1

13:50 Uhr Start Volksdistanz 2

14:20 Uhr Start Volksdistanz 3/Staffeln

Siegerehrungen

10:30 Uhr Siegerehrung NRW-Nachwuchscups

13 Uhr Siegerehrung Verbandsliga Süd

14 Uhr Siegerehrung Landesliga