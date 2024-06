Tausende Teilnehmer und Zuschauer am Wisseler See Niederrhein Triathlon legt eine bühnenreife Performance hin

Die Triathleten standen am Sonntag selbstverständlich im Fokus und übernahmen die Hauptrolle. Rund 1100 machten mit und sorgten für ein wahres Triathlon-Fest. Damit konnte die Bestmarke nach dem Anmeldeschluss (1047) durch Nachmeldungen noch einmal auf einen neuen Rekordwert gesteigert werden. Nicht nur Sportler aus der Umgebung waren dabei. Gefühlt war halb NRW zu Gast – kein Wunder, denn die Landes- und Verbandsligen machten ebenfalls Station am Wisseler See. Mit dabei war auch ein Quartett des Kölner Triathlon Teams, das in der Verbandsliga Süd startet. „Ich war schon im vergangenen Jahr dabei. Meine Kollegen sind erstmals in Wissel gestartet. Das ist eines der besten Rennen“, sagte Eric Roth. Thomas Adams ergänzte: „Das Schwimmen und Radfahren waren sehr gut. Nur das Laufen war anstrengend, weil der Untergrund ständig anders war. Mal war es sandig, mal mussten wir auf Kies laufen.“ Sein Teamkollege Abdechafi Messari stimmte zu: „Beim Laufen hatte ich leichte Krämpfe.“ Thorsten Ritter legte auf dem Rad „einen hohen Schritt vor“, wie er sagte. Die hohe Luftfeuchtigkeit nach dem morgendlichen Regen machte ihm am meisten zu schaffen. Trotz aller Strapazen hatten die Kölner im Ziel viel Spaß und lachten um die Wette.