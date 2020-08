Reiten : Kreispferdesportverband sagt zwei Treffen wegen Corona ab

Kreis Kleve Der Verband wollte die Turniertermine für 2021 absprechen und eine Delegiertenversammlung abhalten. Letztere könnte noch in diesem Jahr stattfinden. Das soll aber erst im Herbst geprüft werden. Vereine sollen ihre Turniertermine nun schriftlich übermitteln.

„Wir sind davon überzeugt, dass dieser Weg richtig ist und wir auch eine andere Art der Absprache sehr gut bewältigt bekommen“, sagt Verbands-Geschäftsführerin Wilma Hebben. Auch weist sie darauf hin, dass der Abgabetermin an der gesamten Turnierübersicht an Pferdesportverband Rheinland (PSVR) für Anfang September dieses Jahres vorgesehen ist. „Es wäre schön, wenn die Vereine, die in diesem Jahr noch ein Turnier abhalten oder nachträglich über den PSVR genehmigen lassen wollen, auch uns diesen Termin mitteilen“, so Hebben. Zudem besteht für die Vereine die Möglichkeit, sich für die verschiedenen Kreisturniere/Kreismeisterschaften in Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren, Voltigieren und dem Vierkampf beim Dachverband für das kommende Jahr zu bewerben.