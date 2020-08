Fußball : Ein Spieler der SV Hönnepel-Niedermörmter hat das Coronavirus

Kalkar Mit Grippesymptomen hat sich der Akteur des Landesligisten testen lassen. Trainer Sven Schützek ist „relativ geschockt“, wie er sagt. Der Coach und seine Teammitglieder wurden schon oder werden noch getestet und warten auf weitere Anweisungen der Behörden.

Ein Spieler, der Grippesymptome hatte, ließ sich am vergangenen Montag bei einem Arzt testen und bekam am Dienstag das Ergebnis. Trainer Sven Schützek konnte die Nachricht erst gar nicht richtig fassen. „Ich bin relativ geschockt“, sagt er. Wann und wie der Kicker sich infiziert hat, ist unklar. „Er hatte seit rund einer Woche keinen Kontakt mehr zum Team“, sagt der Coach. Dennoch greifen jetzt alle Schutzmaßnahmen.

Die komplette Mannschaft wird nun ebenfalls getestet. Ein großer Teil wurde bereits am gestrigen Mittwoch untersucht, die anderen sollen heute getestet werden. „Und dann warten wir auf weitere Anweisungen. Fest steht: Wir haben Vertrauen in das Gesundheitssystem und werden alle Maßnahmen zu 110 Prozent umsetzen“, sagt Schützek.

Dabei war die Vorfreude, dass der Betrieb in der Landesliga Anfang September wieder beginnen wird, in den vergangenen Tagen so groß. „Wir hatten am vergangenen Wochenende sogar ein Trainingslager. Dem betroffenen Spieler machen wir aber auf gar keinen Fall einen Vorwurf“, sagt der Trainer.