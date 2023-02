Niederländischer Fußball-Drittligist scheidet aus Pokaltraum von De Treffers Groesbeek ist vorbei

„Wir haben in der ersten Halbzeit einen guten Job gemacht, aber eines haben wir vergessen: ein Tor zu schießen“, sagte Echteld der niederländischen Tageszeitung „De Gelderlander“. Zuvor hatten die Spieler aus der Grenzgemeinde im Nachbarland für mächtig Furore gesorgt: De Treffers ist die erste Amateur-Mannschaft des Königreichs, die in einer Pokal-Saison gleich zwei Erstligisten ausgeschaltet hat. In der ersten Runde hatte man den Ere­divisie-Klub RKC Waalwijk aus dem Pokal geworfen, es folgte ein überraschender Sieg gegen den abstiegsgefährdeten SC Cambuur Leeuwarden.