Fußball-Testspiele Pedro Cejas ist zurück und trifft direkt für die SV Hö.-Nie.

Dafür meldete sich aber der Torjäger zurück. Der argentinische Stürmer Pedro Cejas ist am Freitag aus seinem Heimaturlaub zurückgekehrt, stand in Hamminkeln die zweite Hälfte auf dem Platz und erzielte in der 68. Minute den Treffer zum 2:3. „Pedro Cejas ist topfit, weil er in Argentinien individuell an seiner Fitness gearbeitet hat. Wir sind froh, dass wir im Abstiegskampf weiter auf ihn setzen können“, sagte Geist. Schließlich hatten unter anderem Teams aus der Oberliga Interesse daran gezeigt, den Stürmer in der Winterpause zu verpflichten. Das zweite Tor für die SV Hönnepel-Niedermörmter markierte Elidon Bilali in der 47. Minute beim Stand von 0:2.