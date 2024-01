Volleyball-Verbandsliga Herbe Rückschläge im Abstiegskampf für SV Bedburg-Hau und Kleverland Volleys

Info

Heimspiele Die beiden Verbandsligisten schlagen am nächsten Spieltag vor eigenem Publikum auf. Die Frauen-Mannschaft der SV Bedburg-Hau erwartet am kommenden Samstag, 27. Januar, 14 Uhr, den Tabellensechsten VC Borbeck II in der Sporthalle des Berufskollegs Kleve. Das Männer-Team der Kleverland Volleys trifft am Samstag, 27. Januar, 18 Uhr, in der Sporthalle des Gymnasiums in Goch auf den Drittletzten Osterather TV.