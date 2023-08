Fußball-Niederrheinliga Fünf Niederlagen zum Auftakt

Die C-Junioren des SV Straelen verloren in der Gruppe ihre Heimpartie gegen den FSV Duisburg mit 0:3 (0:2). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang dem Gast mit Toren in der 25. und 27. Minute eine 2:0-Führung. Mit dem Schlusspfiff stellte der FSV den Endstand her. Der Straelener Trainer Christoph van Zwamen gab an, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen sei. „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Leider hat Duisburg seine ersten beiden Strafraumszenen in Tore umgemünzt. Ich bin total stolz auf die Jungs. Denn man hat gesehen, dass wir in der Liga mithalten können. Wir waren individuell nicht schlechter als der FSV“, sagte van Zwamen.