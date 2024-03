Fußball-Niederrheinliga B-Junioren des 1. FC Kleve vor dem Abstieg

Eine Überraschung gegen den Spitzenreiter war bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff eigentlich kein Thema mehr. Denn nach frühen Gegentoren (4., 7.) stand es 0:2. In der 54. Minute ließ der Wuppertaler SV den dritten Treffer folgen. Emil Oerding (55.) konnte für den 1. FC Kleve noch auf 1:3 verkürzen. „Wir sind schwer in die Partie gekommen. Vielleicht steckte uns das Pokalspiel vom Mittwoch gegen den U-19-Bundesligisten Rot-Weiss Essen noch in den Beinen. Insgesamt kann ich den Spielern nichts vorwerfen, sie haben alles gegeben“, sagte Remmers.