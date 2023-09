Fußball-Niederrheinliga der Jugend Nachwuchs des 1. FC Kleve zahlt Lehrgeld

Die B-Junioren des 1. FC Kleve warten in der Fußball-Niederrheinliga weiter auf den ersten Punktgewinn. Sie kassierten in ihrem dritten Saisonspiel eine 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den VfL Rhede. In der 23. Minute brachte Tom Betting die Gäste in Führung, als es dem Klever Nachwuchs im Anschluss an einen Freistoß nicht gelungen war, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern.