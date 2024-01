Volleyball-Verbandsliga Ein Achtungserfolg für die Kleverland Volleys

Beim Heimspiel des Neulings SV Bedburg-Hau gegen den Rumelner TV hatten die Anfangsphasen aller drei Sätze einen ähnlichen Verlauf. Vor guter Kulisse in der neuen Sporthalle des Berufskollegs am Weißen Tor begegneten sich der Vorletzte und der Titelkandidat bis zur Zehn-Punkte-Marke auf Augenhöhe. 9:8 hieß es in Satz eins, 9:9 in Durchgang zwei und schließlich 9:7 in Satz drei. Dann aber nahm Rumelns Aufschlag- und Angriffsdruck zu – und die Mannschaft von Trainerin Petra Stockhorst konnte nur noch punktuell dagegenhalten.