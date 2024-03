Tischtennis in Kleve WRW verkauft sich bei Niederlagen teuer

Für die Mannschaft, die in der Tabelle auf Rang fünf zurückgefallen ist, wäre vor allem am Samstag in Biebrich mehr drin gewesen. „Diese Niederlage hat sich für uns wie ein Sieg angefühlt“, so Dorißen. Wenigstens ein Remis wäre trotz der drei kampflos abgegebenen Spiele möglich gewesen. Doch Maria Beltermann verlor ihre beiden Einzel knapp in fünf Sätzen. Die Punkte holten Pia Dorißen/Maria Beltermann, Pia Dorißen und Franca van Dreuten (2). Beim 3:7 in Langstadt gab es erneut zwei Fünf-Satz-Niederlagen für Beltermann. Zudem unterlag Dorißen im Spitzeneinzel in fünf Sätzen. „Wir haben auch in dieser Partie sehr gut gespielt und gekämpft“, sagte Pia Dorißen, die ein Einzel und das Doppel mit Franca van Dreuten gewann. Den dritten Zähler steuerte van Dreuten bei.