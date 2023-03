Jugendfußball Die Erfolgsserie des 1. FC Kleve wird gestoppt

Auch in Durchgang zwei nahm seine Mannschaft das Heft in die Hand. Die Tore erzielte jedoch der SV Menden. Er entschied die Partie mit Treffern in der 58. und 59. Minute. Der VfR will das Spiel jetzt schnell abhaken und voraus auf die Partie am kommenden Samstag, 15 Uhr, bei der DJK Wacker Mecklenbeck blicken. „Wir schauen weiter nach vorne. Es hilft ja nichts. Irgendwann kommst man als Trainer allerdings auch in Erklärungsnot, wenn man die Leistung lobt, die Ergebnisse aber nicht stimmen“, sagte Jan Oster.