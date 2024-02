Fußball-Niederrheinliga Der Spitzenreiter ist eine Nummer zu groß für den 1. FC Kleve

Der Spitzenreiter war eine Nummer zu groß für die C-Junioren des 1. FC Kleve in der Fußball-Niederrheinliga. Die Mannschaft musste sich vor knapp 100 Zuschauern am Bresserberg in der Heimpartie gegen den SC Bayer Uerdingen mit 1:5 (0:2) geschlagen geben und fiel in der Tabelle auf den achten Platz zurück, der aber noch reicht, um in den Qualifikationsspielen für die kommende Saison in der Nieder­rheinliga dabei zu sein.