Qualifikation zur Fußball-Niederrheinliga Holpriger Start für den Nachwuchs des 1. FC Kleve

Die B-Juniorinnen der JSG Walbeck/Auwel-Holt siegten am ersten Spieltag bei der TS Rahm mit 4:3 (2:0) und machten einen großen Schritt Richtung Niederrheinliga. Das Team muss in der Vierer-Gruppe wenigstens Platz zwei erreichen, um in der Klasse dabei zu sein. Nach Toren von Laura Strompen (25.), Lea Hoggen (33.) und Amelie Heußen (55.) führte die JSG bereits komfortabel mit 3:0. Doch keine 20 Minuten später stand es plötzlich 3:3. Hannah Neinhuis machte den Sieg des Teams schließlich mit ihrem Treffer in der 78. Minute perfekt. „Erst haben wir den Gegner mit zwei großen Geschenken zurück ins Spiel geholt, um uns dann am Ende zum Glück doch noch den verdienten Sieg zu sichern“, sagte Trainer Dirk Heußen.