Der erste Volleyball-Spieltag : Kleverland Volleys erwischen Fehlstart

Goch/Bedburg-Hau Die Mannschaft verliert in der Herren-Verbandsliga die Heimpartie gegen den ART Düsseldorf II mit 1:3. Frauen-Landesligist SV Bedburg-Hau gewinnt Auftaktspiel mit 3:1.

Nach vier Sätzen endete die Saison-Premiere des Volleyball-Verbandsligisten Kleverland Volleys. Er hatte in Goch im Heimspiel gegen den ART Düsseldorf II mit 1:3 (24:26, 20:25, 25:23, 19:25) das Nachsehen. Ärgerlich für die Volleys war dabei, dass sie im ersten Durchgang die mögliche 1:0-Satzführung verpasst hatten, was möglicherweise einen anderen Ausgang der Partie zur Folge hätte haben können.

Nach dem Auftritt seiner Mannschaft und dem mit Ratinger Hilfe knapp mit 25:23 gewonnenen dritten Durchgang sagte Wetzold: „Es war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Wir hatten in der Annahme Phasen, wo wir nicht stabil waren. Und uns fehlte ab und an irgendwie der letzte Punch. Aber insgesamt bin ich eigentlich nicht unzufrieden.“

Aufsteiger SV Bedburg-Hau gewann in der Frauen-Landesliga das Heimspiel gegen den Turnerbund Osterfeld mit 3:1 (21:25, 25:17, 25:21, 25:18). „Wir sind ein bisschen nervös gestartet und haben zuerst auch etwas Respekt vor unserem Gegner gezeigt,“ sagte Trainerin Petra Stockhorst. Mit einem 4:9-Rückstand und einer frühen Auszeit von Stockhorst begann für den Neuling der erste Durchgang in der höheren Liga.

Das Team um Zuspielerin Hanna Ripkens fand dann besser in die Ballwechsel hinein. Der Rückstand wurde wettgemacht, vom 9:9 bis zum 16:16 begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Doch mit kaum zu stoppenden Angriffen in der Netzmitte holte sich Osterfeld mit einem 25:21 den ersten Satz. Mit Umstellungen ihrer Angriffsreihen reagierte Stockhorst darauf und lotste ihr Team damit in die Erfolgsspur. Annika Bündgens kam als Mittelblockerin für Annalena Brendgen, Marlena Bovet wechselte von der Außen- auf die Diagonalposition, auf Außen agierte nun Carolin Sicker.

Das Angriffsspiel kam nun in Fahrt. In den folgenden drei Sätzen war Osterfeld meist in Rückstand und oft zu vergeblichen Auszeiten an der Seitenlinie. Nur zum Ende von Durchgang drei mit verspielter 21:17-Führung geriet der Gastgeber noch kurz in Bedrängnis. Nach dem 25:21 zum 2:1 war dann der Weg zum Sieg frei. „Vom Ergebnis her war das für uns als Aufsteiger ein perfekter Start. Im Verlauf des Spiels gab es jedoch auch Schwächen, die wir noch beheben müssen“, sagte Petra Stockhorst.