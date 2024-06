Tipps vom Weltklassespieler „Kiwi“ in Goch: Tennisstar zum Anfassen

Übrigens: Nicolas Kiefer, der 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen an der Seite von Rainer Schüttler die Silbermedaille im Doppel gewann, präsentierte sich in Goch austrainiert und fit wie in seiner aktiven Zeit. Der Sport steht für den Sympathieträger aus Niedersachsen immer noch an erster Stelle. So führte Kiefer im vergangenen Jahr die Herren 40-Mannschaft des niederbayrischen Tennis-Clubs Pfarrkirchen zur Deutschen Meisterschaft.