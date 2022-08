Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Die SGE II bleibt in der Erfolgsspur

Bedburg-Hau Fußball-Kreisliga A: Neuling SGE Bedburg-Hau II besiegt den SV Sevelen mit 1:0 und hat damit nach vier Spieltagen bereits zehn Punkte auf seinem Konto.

Die SGE Bedburg-Hau II bleibt in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern in der Erfolgsspur. Der Neuling schaffte am Sonntag einen 1:0 (0:0)-Sieg in der Heimpartie gegen den SV Sevelen, der zu den Kandidaten auf den Aufstieg gehört. Der Gastgeber verteidigte mit dem Erfolg den zweiten Tabellenplatz und hat nach vier Spieltagen bereits zehn Punkte für den Klassenerhalt gesammelt, der trotz des guten Starts unverändert das Ziel ist. „Wir halten den Ball nach wie vor flach, auch wenn wir weiter unbesiegt sind. Wir wollen in der Klasse bleiben – und mehr nicht“, sagte SGE-Trainer Bernard Alijaj.