Am Freitag Heimspiel gegen den FC Kray Eine neue Rolle für Pascal Hühner

Die sportliche Situation des 1. FC Kleve ist in dieser Saison besonders spannend. Das Team von Trainer Umut Akpinar steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Monheim in der vergangenen Woche haben die Klever drei Zähler Vorsprung vor der Abstiegszone. „Mit Blick auf die Tabelle ist nun jeder Sieg bedeutsam. Der Erfolg gegen Monheim war aber für die gesamte Mannschaft noch mal besonders wichtig, weil wir da einen Angstgegner bezwungen haben. Das hat ordentlich Selbstvertrauen gebracht, zumal in den nächsten Wochen wichtige Partien warten“, sagt Hühner. Zum Beispiel am Freitagabend. Um 19.30 Uhr geht es in der heimischen Eroglu-Arena gegen den Tabellenvorletzten FC Kray.