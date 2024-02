Schiedsrichterinnen im Fußball 22 Frauen dürfen jetzt den Ton angeben

„Dieser Lehrgang hat richtig Spaß gemacht, weil alle Teilnehmerinnen hochmotiviert bei der Sache waren“, so Jung. Am Ende haben alle 22 Mädchen und Frauen – darunter ein Quartett aus den Reihen der JSG Walbeck/Auwel-Holt und des SV Issum – die Abschlussprüfung bestanden. Wobei es gar nicht so einfach ist, sich als Frau an der Pfeife zu qualifzieren. Im Theorie-Teil werden 30 Fragen gestellt – mindestens 25 müssen richtig beantwortet werden, um die Platzreife als Regelkundlerin zu erlangen. Zuvor hatten die Mädchen und Frauen bereits drei Platzrunden in der vorgeschriebenen Zeit absolviert.