Gewaltprävention auf dem Sportplatz Beruhigungspausen für gestresste Kicker

Wer in der kommenden Saison ein Fußballspiel vor der Haustür besucht, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Eine Partie dauert nämlich möglicherweise nicht mehr nur die üblichen 90 Minuten plus Nachspielzeit und knapp viertelstündiger Halbzeitpause. Ab 1. Juli greift bundesweit in allen Spielklassen der Männer, Frauen und Jugendlichen unterhalb der Regionalliga das neue „DFB-STOPP-Konzept“, das Spielabbrüche vermeiden und Eskalationen auf und neben dem Sportplatz verhindern soll. Soll heißen: Die Schiedsrichter können ab der kommenden Saison bei „hitzigen Spielsituationen“, so der offizielle Wortlaut, sogenannte Beruhigungspausen anordnen – bis zu zwei pro Partie. Haben diese nicht die erhoffte Wirkung, wird das Spiel abgebrochen. Wobei die Unparteiischen nach wie vor auch die Möglichkeit haben, eine Partie sofort abzubrechen. Die neue Regel ist Teil eines Maßnahmenpakets zur Gewaltprävention bei Amateurspielen. Unter anderen sollen auch vermehrt Schulungen für Vereine in Sachen Gewaltprävention vermieden werden.