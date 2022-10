Tischtennis : WRW-Spielerinnen überzeugen in Essen

WRW-Spielerinnen überzeugen in Essen

Kleve Bei der Bezirksmeisterschaft der Damen zeigen Lea Vehreschild, Nefel Ari und Mara Lamhardt starke Leistungen. Hannah Stemmler scheidet nach der Gruppenphase aus.

Für den Tischtennis-Bezirk Düsseldorf waren die Damen-Bezirksmeisterschaften in Essen die letzte Veranstaltung für die Akteure der acht Kreise Düsseldorf, Neuss/Grevenbroich, Mönchengladbach, Bergisches Land, Essen, Niederrhein, Krefeld und Rhein-Ruhr. Zur Saison 2023/24 stellt sich der Westdeutsche Tischtennis-Verband mit der neuen Strukturreform komplett neu auf. Alle 35 Kreise in Nordrhein-Westfalen werden aufgelöst, es gibt dann 13 neue Bezirke. So waren die Titelkämpfe im Ruhrpott schon etwas Besonderes.