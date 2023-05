Fußball-Oberliga Der Abwehrchef hat noch zu viel Spaß

Auch Dragovic präsentierte sich zuletzt in starker Form. Bislang stand der 38-Jährige in 32 Partien auf dem Rasen, ihm gelangen zehn Treffer, davon sieben vom Elfmeterpunkt aus. Kaum einer verwandelt so abgeklärt wie „Nedz“. „Diese Zahlen sind für mich natürlich auch besonders. Als Verteidiger zweistellig zu treffen, kommt nicht häufig vor“, sagt Dragovic. Nur ein Mal vergab der Abwehrchef vom Elfmeterpunkt aus, gegen Germania Ratingen war das. Weitere Treffer könnten am Samstag folgen, wenn es ab 18 Uhr in der heimischen Eroglu-Arena gegen den KFC Uerdingen geht. Die Krefelder, die derzeit auf Tabellenplatz sechs stehen, blicken auf eine enttäuschende und vor allem unruhige Saison mit mehreren Trainerwechseln zurück. Den ersehnten Aufstieg in die Regionalliga verpasst der Traditionsklub deutlich.