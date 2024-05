Spannung in der Eredivisie NEC Nijmegen möchte auf die internationale Bühne

Stattdessen hat sich die „Nijmegen Eendracht Combinatie“ in den vergangenen Jahren nach vorne gearbeitet. Seitdem Trainer Rogier Meijer bei NEC das Sagen hat, stellen sich auch Erfolge ein. Der 43-Jährige übernahm den Verein 2020 in der Zweiten Liga und führte die Profis aus der ältesten Stadt in den Niederlanden in die „Eredivisie“. In diesem Jahr erreichten die Kicker im rot-grün-schwarzen Dress sogar das Pokal-Finale und mussten sich im Stadion De Kuip in Rotterdam Gastgeber Feyenoord nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. Da NEC im abschließenden Saisonspiel in Almere mit 4:1 gewann, endete das Team vom Gofferstadion in der Endtabelle auf einem hervorragendem sechsten Platz. Das ist die beste Platzierung seit 2002/03, als Johan Neeskens Trainer war.