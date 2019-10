Volleyball : Nächste Erfolge für Haus U 18-Juniorinnen

Die U18-Juniorinnen der SV Bedburg-Hau mit Marita Boland, Rieke Scheitweiler, Annika Bündgens, Nina Spanjard, Marlena Bovet, Lea Joeken, Fianna van Tits und Linda Frericks sind in der Oberliga weiter unbesiegt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau/Goch Volleyball-Oberligen-Jugend: U 16-Junioren vom 1. VBC Goch verloren zweimal.

Nach zwei Heimsiegen halten die U16-Juniorinnen der SV Bedburg-Hau in der Volleyball-Oberliga Kurs Richtung Qualifikationsrunden zur Westdeutschen Meisterschaft. Die U18-Junioren des 1.VBC Goch spielten beim 2:0-Heimsieg über Bocholt überzeugend auf.

Oberliga – U20-Juniorinnen: TSV Bayer Dormagen - SV Bedburg-Hau 2:0 (25:14, 25:10) /SV BW Dingden II – SV Bedburg-Hau 2:0 (25:0, 25:0). Da Dingdens Zweitvertretung in Dormagen nicht antrat, erhielt der Tabellendritte Hau die Punkte dieser Partie geschenkt. Voll gefordert wurden die Schützlinge von SVB-Coach Alex Pötzsch von Oberliga-Primus Dormagen, der sich anfangs des Topspiels kalt erwischen ließ. Dann aber kontrollierte und diktierte die Bayer-Sechs zusehends das Spielgeschehen. Hau war nun gegen einen Gegner, der kaum noch Fehler machte, in Annahme und Abwehr ständig unter Druck und selbst kaum noch in der Offensive.