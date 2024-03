Jugendfußball-Niederrheinpokal Nachwuchs des 1. FC Kleve ist chancenlos

Info

Niederrheinliga Der Klassenerhalt rückt für die B-Junioren des 1. FC Kleve in immer weitere Ferne. Das Team von Detlev Remmers, das in den vorletzten Platz belegt, verlor auch das Spiel beim Tabellennachbarn VfL Rhede, der sich auf fünf Punkte distanzieren konnte. Die Partie endete 2:3 (1:2). Die Klever lagen bereits früh zurück. Nico Belting hatte das 1:0 (6.) für den Gastgeber erzielt. In der 20. Minute erhöhte Tom Betting auf 2:0. Amir Ernst (28.) verkürzte für den 1. FC Kleve. Bei einem Freistoß gelang ihm der Anschlusstreffer. Nach der Pause erzielte Emil Oerding nach schöner Kombination den Ausgleichstreffer. Der 1. FC Kleve drückte in der Folge auf das dritte Tor – und kassierte es am Ende selbst. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Tom Betting zum 3:2 für den VfL Rhede. „Wir waren optisch überlegen, aber das nützt nun einmal nichts, wenn man hinten unnötige Tore kassiert. Um jetzt noch die Klasse zu halten, müssen einige Überraschungen kommen“, sagte Remmers.