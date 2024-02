Nach Insolvenz der Tecklenburg GmbH Auch der SV Straelen stellt Insolvenzantrag

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde André Dobiej bestellt. Er ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht und Partner der Kanzlei Niering-Stock-Tömp, die elf Standorte in Nordrhein-Westfalen, darunter einen in Kleve, hat und Spezialist für Insolvenzverfahren ist. Dobiey hat Erfahrung in der Sportmaterie. Er hat unter anderem das Insolvenzverfahren des KFC Uerdingen betreut. Er ist seit 2007 Vorsitzender des Bundesgerichts des Deutschen Baseball- und Softball-Verbandes und kennt sich auch deshalb in der Schiedsgerichtbarkeit von Sportvereinen gut aus. Der Sportbetrieb wird aber in allen Abteilungen normal weiterlaufen.