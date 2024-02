Bittere Konsequenz SV Straelen stellt Insolvenzantrag nach Tecklenburg Pleite

Dem aktuellen Vorstand hätten sich, so der SV Straelen in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung, nach dem Rücktritt von Hermann Tecklenburg neue Erkenntnisse eröffnet. „Im Gegensatz zu der mehrfach vom ersten Vorsitzenden geäußerten Aussage, der SV Straelen habe mit der im Raum stehenden Steuer- und Sozialabgabenproblematik nichts zu tun, dies sei ausschließlich ein Thema von Hermann Tecklenburg und seiner Firma, könnte der SV 19 Straelen eventuell nun doch in Haftung genommen werden“, heißt es in dem Schreiben.