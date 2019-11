Volleyball : Nach Fehlstart gelingt Hau ein 3:1-Sieg

Volleyball-Verbandsligist SV Bedburg-Hau gelang ein 3:1-Auswärtssieg beim Liga-Vorletzten Dürener TV II. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Bedburg-Hau Volleyball: Stockhorst-Sechs rückt in der Damen-Bezirksliga weiter vor.

Von Fritz Holtmann

Volleyball-Verbandsliga: Dürener TV III - SV Bedburg-Hau 1:3 (25:17, 17:25, 14:25, 20:25): Es ist gut, dass Verbandsligist Bedburg-Hau mit Alexander Pötzsch einen so vielfältig einsetzbaren Akteur in seinen Reihen hat. Ob als Mittelblocker, Außenangreifer oder Zuspieler, Pötzsch kann jede dieser Rollen ausfüllen. Wegen des unerwarteten Ausfalls von Spielmacher Niklas Groß mit Knieproblemem übernahm Pötzsch dessen Rolle im Zuspiel und führte die SVB-Sechs nach einem 0:1-Satzrückstand zum 3:1-Sieg am Dürener Netz.

Verständlich waren nach der kurzfristig nötigen Umbesetzung auf der Position des Zuspielers Haus Anlaufschwierigkeiten in ersten Satz. „Wir waren anfangs zum ungewohnten Spielbeginn um 12 Uhr nicht hellwach und sind verhalten gestartet“, bekannte Haus Angreifer Stephan Reinders. Ein ums andere Mal stimmte es in der Annahme nicht, so dass es für Pötzsch schwierig wurde, seine Angreifer erfolgversprechend in Szene zu setzen. Zudem war auch der Block immer wieder löchrig, so dass Hau im Auftaktsatz zumeist klar zurück lag. Erst ab Satzmitte sah die SVB-Sechs besser aus und holte von 5:14 bis zum 16:19 auf. Für die folgenden Dürener Float-Aufschläge fand Haus Annahme danach jedoch keine Lösungen und der erste Satz ging 25:17 an Düren.

Haus Antwort auf den 0:1-Satzrückstand kam umgehend. Mit Aufschlägen wurden die Schwachstellen in Dürens Annahme anvisiert. Im Block stellte sich Hau besser auf Dürens Angreifer ein. Zudem punktete die SVB-Sechs jetzt ihrerseits im Finale von Satz zwei ab 19:16 mit einer Serie von Float-Aufschlägen zum 25:17 und damit zum 1:1 nach Sätzen.

„Es lief vieles besser, aber noch nicht alles optimal“, sagte Reinders zu Haus Auftreten in Durchgang zwei, auf das dann ein noch stärkerer Auftritt in Durchgang drei folgte. Aushilfsspielmacher Pötzsch präsentierte sich nun als perfekter Vertreter von Niklas Groß in der Spielgestaltung. Gastgeber Düren hatte dem nun rund laufenden Spiel der Sechs vom Niederrhein bis zum Satzende nur wenig entgegen zu setzen. „Da kann man nicht meckern, wenn ein Satz so klar gewonnen wird“, freute sich Reinders über das 25:14 zum 2:1.

Mit genau so viel Schwung startete Hau in den Schlussdurchgang am Netz des Ligavorletzten. Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung sowie zur Satzmitte der eigene Irrglauben, die Partie schon so gut wie gewonnen zu haben, führten dann aber dazu, dass es für Hau gegen Satzende noch eng wurde. Aber durch eine letzte kurze Aufschlagserie brachte die SVB-Sechs dann den Satz mit 25:20 zum 3:1 ins Ziel und Hau ist damit im Verbandsliga-Mittelfeld angekommen.

SVB: Pötzsch, Reinders, Bours, Ulrich, Holtermann, Ruland, Ebben.

Damen-Bezirksliga: ASV Süchteln – SV Bedburg-Hau 0:3 (20:25, 19:25, 15:25). Für das Gastspiel beim sieglosen Bezirksliga-Schlusslicht Süchteln trat Favorit Hau wegen des Fehlens von Zuspielerin Marlena Bovet und der Angreiferinnen Nika Messing und Verena Ebben nicht mit der siegreichen Besetzung der vorigen Partien an. Spielertrainerin Petra Stockhorst führte im Zuspiel selbst Regie und ließ zudem im Duell mit dem ASV drei Nachwuchsspielerinnen ins Geschehen eingreifen. Von Anfang an spielte Laura Kühn auf Nika Messings Diagonalposition. Im Verlauf der Partie kamen auch Charlotte Averbeck und Paula Fischböck zum Einsatz, die beide ein ums andere Mal mit Aufschlägen Süchtelns Annahmespielerinnen vor unlösbare Aufgaben stellten.

„Die drei haben ihre Sache richtig gut gemacht“, urteilte Stockhorst, deren Sechs nie mehr als nötig tun musste, um Süchteln auf Distanz zu halten. „Meist reichte es auf Süchtelner Fehler zu warten“, sagte Haus langjährige Spielertrainerin, die nur im ersten und zweiten Satz ihre Sechs nach Konzentrationsschwächen zu Auszeiten bitten musste.

Im abschließenden dritten Satz war das unnötig, da Charlotte Averbeck zur Satzmitte durch einen Aufschlagserie von 15:10 bis 21:10 zügig die Weichen zum klaren Satzgewinn mit 25:16 stellte. Durch den dritten Sieg in Folge rückte Hau nun schon auf Platz vier hinter MTV Union Hamborn, Moers und Sevelen vor.