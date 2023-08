Deutsche Mannschafts-Meisterschaft im Golf Ein Münchener Triumph in Moyland

Das Treffen der Talente auf der Anlage des Land-Golf-Clubs Moyland war ein großer Erfolg für den Ausrichter. „Das war ein tolles Wochenende, aber auch ein sehr anstrengendes“, sagte Elke Altdorf, die als Spielführerin für die Turniere und den Spielbetrieb des Vereins an der Moyländer Allee zuständig ist. Eine der bislang bedeutendsten Veranstaltungen in seiner Geschichte hat der Verein am Wochenende über die Bühne gebracht. Er war Gastgeber bei der Deutschen Mannschafts-Meisterschaft der Jungen Altersklasse 14. Den Titel sicherte sich das Team des Münchener Golf-Clubs dabei recht souverän.