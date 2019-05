Tennis : Tennis: Moyland meldet die Herren-Reserve ab

Bedburg-Hau/Moyland Tennis, Niederrheinliga: TC Kaiserswerth - LTK GW Moyland 8:1. Erneut traten die Grün-Weißen mit nur fünf Spielern an. Die zweite Mannschaft wurde vom Spielbetrieb abgemeldet.

Die Personalknappheit beim Landes-Tennis-Klub Moyland setzt sich fort. Erneut gelang es der ersten Herrenmannschaft, die in der Niederrheinliga aufschlägt, nicht, ein vollständiges Aufgebot an den Start zu bringen. „Wir sind auf einen extrem starken Gegner getroffen. Kaiserswerth war einfach besser. Wegen vieler verletzungsbedingter Ausfälle konnten wir zudem nicht zu sechst antreten“, sagt Cedric Stanke, der an vierter Stelle gegen die gelbe Filzkugel schlug. Das heißt: Trotz einer zwanzigköpfigen Meldeliste konnten nur fünf Akteure gegen den TC Kaiserswerth spielen. Auch Mannschaftsführer Lukas Kepser war nicht mit von der Partie.

Doch nicht nur quantitativ, auch qualitativ waren die Schlosspark-Herren bei ihrem Gastspiel in der Landeshauptstadt unterlegen. Spitzenspieler Dane Chuntraruk verlor deutlich mit 0:6, 1:6 gegen den Frontmann des Klassenprimus, Eduardo Struvay. Gleiches gilt für Lars Bijsterbosch. Guus van der Kerkhof gab sich mit 2:6, 1:6 geschlagen. Knapper gestaltete Cedric Stanke seine Partie, dennoch verlor auch er. Der eingesprungene Kai-Uwe Angenendt war ebenfalls ohne Chance. An sechster Stelle wurde im Spielbericht nüchtern eingetragen: „Spieler nicht anwesend.“ Das heißt für den Landes-Tennis-Klub: Dieser Punkt ging ebenfalls an die Hausherren. So war die Begegnung schon nach den Einzelpartien entschieden.

Anders als in der vergangenen Woche spielten die Schlosspark-Herren die Doppel nun jedoch aus. In das erste Match zogen Chuntraruk und van de Kerkhof. Sie verloren mit 3:6, 2:6. Für den einzigen Punkterfolg sorgten Stanke und Bijsterbosch. Sie gewannen mit 6:3, 5:7, 10:7. So stand final eine 1:8-Niederlage zu Buche. In der Tabelle sortieren sich die Grün-Weißen an letzter Stelle ein. „Nun müssen wir eben in den letzten drei Spielen alles reinwerfen, was wir haben. Am Samstag war auch deutlich Teamgeist bei uns zu erkennen“, sagt Stanke.