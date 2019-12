Fußball : Mit Zusammenhalt zum Ziel

Erhan Ezer (links) und die FC-Reserve können auf eine solide Hinserie zurückblicken. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Fußball-Bezirksliga: Halbzeit-Bilanz der Klever FC-Reserve.

Von Niko Hegemann

Die Reserve des 1.FC Kleve befindet sich zur Winterpause im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Die Mannschaft von Lukas Nakielski und Co-Trainer Artur Stupp hat aktuell einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze, doch auch der Trainer weiß: „Ausruhen dürfen wir uns darauf nicht, die Rückrunde wird intensiv genug.“ Wir blicken auf die Hinserie der Rot-Blauen zurück.

Wie lief die Saisonvorbereitung? Gut. In den Wochen vor Saisonbeginn galt es, die Mannschaft auf den Saisonstart beim SV Sonsbeck vorzubereiten. Dabei gelang gar ein überraschender 2:1-Sieg über den Landesligisten der SGE Bedburg-Hau. Erst im letzten Testspiel in Emmerich schafften es die Klever aber, ohne Gegentor zu bleiben - eine echte Punktlandung, folgte doch am ersten Spieltag ein 1:0-Auswärtssieg.

Info Martin Menting verstärkt FC-Reserve Teammanager Der ehemalige Stürmer der zweiten Mannschaft ging jahrelang für den FC auf Torjagd. Nun wird Menting als Teammanger fungieren. „Er ist ein Ansprechpartner für alle Spieler und mögliche Neuzugänge“, sagt Coach Lukas Nakielski: „Wir freuen uns sehr, dass Martin uns in dieser Funktion verstärkt.“

Was zeichnet die FC-Reserve aus? „Die große Stärke dieses Teams ist der Zusammenhalt“, sagt Nakielski: „Wohl kaum eine andere Mannschaft in der Liga rückt so eng zusammen.“ Bei einem Blick auf den Kader fällt auf, dass so gut wie alle Spieler bereits in der Jugend für den 1.FC am Ball waren, viele schon seit der D-Jugend.„Entscheidend ist hierfür natürlich eine gute Jugendarbeit“, sagt Nakielski: „Auch der Austausch mit der ersten Mannschaft und Umut Akpinar und der dritten und Dilek Özden klappt ausgezeichnet.“

Welche Akteure sind besonders aufgefallen? Den Sprung in die Oberliga-Mannschaft schaffte Eigengewächs Sezai Kezer. „Sezai hat natürlich eine super Entwicklung genommen. Aber auch Julian Diedenhofen mit seinen sieben Treffern hat sich sehr gut gemacht“, sagt Nakielski: „Darüber hinaus hat Robert Boßmann gerade in den letzten Monaten sehr zuverlässig gespielt. Ein sicherer Rückhalt war auch Bjarne Janßen. Wichtig ist aber, dass wir immer eine gute Mischung aus jungen Leuten und erfahrenen Spielern haben, was sich in der Hinrunde ausgezahlt hat.“

Welche Höhen und Tiefen gab es? Der Saisonstart verlief bis auf die Niederlage gegen Veen nahezu nach Maß. Bis in den Oktober und zum Derbysieg gegen Straelen punktete die FC-Reserve sehr konstant, ehe eine mehrwöchige Serie ohne Sieg folgte. Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen vor der Winterpause sorgte die Nakielski-Elf aber für einen gelungenen Jahresabschluss und ein solides Polster auf die Abstiegsränge.