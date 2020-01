Hallenfußball : Mit Futsalball um den Titel

Goch 32. Hallenfußballmeisterschaften in Goch um den AVG-Cup.

(RP) Viele Hallenturniere finden jetzt wieder statt, so auch das traditionsreiche Turnier des SV Viktoria Goch. Das 32. Turnier findet am Samstag, 11. Januar, ab 13 Uhr in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule Goch statt. Diesjährig ist ein Favorit auf den Titel nicht auszumachen. Erstmalig wird nämlich mit einem sprungreduzierten Ball gespielt. Perfektion im Umgang mit dem Ball auf engstem Raum ist unter diesen Umständen ein Muss. Da viele Mannschaften damit noch nie gespielt haben, wird es spannend, wer sich durchsetzen wird und wie viele Tore fallen werden.

In der Gruppe 1 sieht es nach einem Zweikampf zwischen dem Titelverteidiger Viktoria Goch und Concordia Goch aus. Die Concordia aus Goch hat sich in der Kreisliga B mittlerweile zurecht gefunden und hat den Vorteil, bereits des Öfteren mit einem Futsalball gespielt zu haben. Die Viktoria steht in der Bezirksliga im Mittelfeld und wird versuchen, mit den neuen Ball zurecht zu kommen. Der SV Asperden und die Reserve der Alemannia werden natürlich versuchen, den beiden ein Bein zu stellen. In der Gruppe 2 wird der Gruppensieg nur über Alemannia Pfalzdorf und der SG Kessel/Ho-Ha laufen. Die in der Kreisliga A spielenden Pfalzdorfer haben sich nach Startschwierigkeiten in der Liga gefangen und stehen auf einem Mittelfeldplatz mit Tendenz nach oben. Der starke Aufsteiger aus Kessel steht nur einen Punkt hinter der Alemannia in der Tabelle. So wird vermutlich der Gruppensieg zwischen diesen beiden Mannschaften ausgemacht. Die Reserve der Viktoria könnte da noch mitmischen, während Concordia Goch II versuchen wird, für die eine oder andere Überraschung zu sorgen.