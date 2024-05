Reitsport Mini-Traber-Team feiert in Bedburg-Hau

Die Schirmherrin und Architektin Martina Wziontek, Ehepartnerin von Bettinna Böttinger, bekannt von der WDR-Sendung „Kölner Treff“, baut in Burundi, ein Staat in Ostafrika, mit dem Geld Schulen und stattet die Kinder dort mit dem aus, was benötigt wird. „Martina Wziontek wird am 11. Mai hoffentlich wieder eine erhebliche Geldspende erhalten und diese für ihr Ehrenamt weiterhin sinnvoll verwenden“, so Meincke.