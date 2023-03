Fußball-Landesliga Ein Video-Beweis hilft der SV Hönnepel-Niedermörmter

Bei einem Blick auf die Tabelle sieht die Lage auch aktuell wieder recht prekär aus. Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist Vorletzter und von einem Nichtabstiegsrang vier Punkte entfernt. Da käme ein Sieg am Sonntag, 15 Uhr, in der Heimpartie gegen die DJK Arminia Klosterhardt gerade zur rechten Zeit. Der ambitionierte Klub aus Oberhausen hatte eigentlich den Aufstieg in die Oberliga als Ziel für die Saison genannt. Doch das Thema dürfte sich mittlerweile erledigt haben. Als Tabellendritter hat die Arminia schon jetzt neun Zähler weniger auf dem Konto als die führenden Teams SV Scherpenberg und Mülheimer FC.