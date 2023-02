Gelungener Auftritt Oberligist 1. FC Kleve überzeugt bei Generalprobe

Zur Pause mussten Nedzad Dragovic und Mike Terfloth verletzt ausgewechselt werden, wenige Minuten später folgte Danny Rankl. Wie schwer die Blessuren wiegen, ist allerdings noch unklar. Tim Haal war am Sonntag gänzlich außen vor, Folarin Williams fiel erkrankt aus. „Die Auswechslungen haben aber trotzdem nicht für einen Bruch im Spiel gesorgt, wir haben die Intensität aufrecht erhalten“, sagte Akpinar. Danny Rankl tauchte kurz nach dem Seitenwechsel in aussichtsreicher Position auf. Marten Albrecht (78.) traf den Pfosten, Pascal Hühner (80.) köpfte knapp daneben. „Das Einzige, was man bemängeln kann, ist die Torausbeute. Wir hätten häufiger treffen müssen. Mit der Leistung haben wir aber an die zweite Halbzeit gegen den VfB Bottrop angeknüpft – und damit bin ich sehr zufrieden“, sagte Akpinar. Gegen den Landesligisten VfB Bottrop hatten sich die Rot-Blauen mit 4:0 durchgesetzt. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es in der Oberliga auswärts gegen den 1. FC Monheim.