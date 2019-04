Fechten Merkur Kleve : Looschelders holt Bronzemedaille bei NRW-Titelkämpfen

Kleve Fechtsport: Mehrere Fechter des VfL Merkur qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft.

(RP) Vier Fechter des VfL Merkur Kleve traten in Duisburg bei den NRW-Meisterschaften im Florettfechten an. Dabei belegte Charlotte Looschelders in der Altersklasse U 13 den dritten Platz und gewann somit die Bronzemedaille. Im Wettkampf verwies die Fechterin des VfL Merkur Kleve unter anderem starke Konkurrentinnen aus Siegen, Düren und Bochum auf die Plätze und musste lediglich zwei Gegnerinnen vom Landesleistungsstützpunkt aus Moers den Vortritt lassen. Mit diesem Auftritt rückte die VfL-Fechterin auch auf den dritten Platz der Rheinischen Rangliste vor und qualifizierte sich damit für die Deutschen Meisterschaften Ende Mai in Moers.