Kreissportbund Kleve : Mehr als sechs Millionen Euro für den Sport im Kreis

Kreis Kleve Lutz Stermann, Vorsitzender des Kreissportbundes Kleve, präsentierte den Delegierten erfreuliche Zahlen. Anschließend bekam er die Ehrennadel in Bronze der Dachorganisation.

(him) Das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ hat sich für die Sportvereine im Kreis Kleve aber mal so richtig gelohnt. Bei der Jahreshauptversammlung des Kreissportbundes Kleve, die jetzt im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus stattfand, präsentierte Vorsitzender Lutz Stermann den Delegierten aus dem Kreisgebiet beeindruckende Zahlen. Von den Fördergeldern in einer Gesamthöhe von 5,8 Millionen Euro, die in den Kreis fließen, sind bislang 5,3 Millionen Euro beantragt worden. Und exakt 4,3 Millionen Euro sind mit Unterstützung des KSB bereits auf den jeweiligen Konten der Vereine gelandet, die damit Renovierungen vornehmen und Investitionen tätigen können. Stermann stellte ein weiteres Förderprogramm vor, von dem viele Freizeitsportler im Kreis profitieren sollen. Weitere 500.000 Euro stellt das Land zur Verfügung, um öffentliche Sportanlagen wie beispielsweise Fitnessparks und Trimm-Dich-Pfade auf Vordermann zu bringen. Interessierte Kommungen und Vereine können sich ab sofort an den Kreissportbund wenden, um Geld für diesen Zweck zu beantragen.