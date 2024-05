Spielerinnen von WRW Kleve Maria Beltermann und Sandra Agresti starten bei der Tischtennis-DM der Senioren

Ebenfalls aus Kleve dabei ist Maria Beltermann. Die bereits mehrfache Deutsche Meisterin, zuletzt im vergangenen Jahr in Ahrensburg erfolgreich, muss allerdings am Wochenende in einer neuen Altersklasse antreten. Obwohl man über das Alter bei Damen nicht spricht, muss gesagt werden, dass Maria Beltermann in der Altersklasse 60 an den Start gehen wird. „Allein deshalb sind meine Erwartungen in diesem Jahr nicht so hoch. Ich muss erst einmal schauen, wie ich in der neuen Klasse zurechtkomme“, sagt die erfahrene Spielerin gewohnt bescheiden.