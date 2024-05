Zwei Goldmedaillen Tischtennis-DM der Senioren: Zwei Titel für Maria Beltermann

Dennoch war Beltermann, im vergangenen Jahr Deutsche Meisterin der Seniorinnen 55, nicht ganz zufrieden. Denn im Einzel lief es für die an Nummer zwei gesetzte Mitfavoritin nicht nach Plan. In der Vorrunde verlor sie das entscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen Claudia John vom TuS Bad Aibling überraschend mit 0:3. Im folgenden Achtelfinale reichte es zwar noch zu einem 3:1 gegen Bettina Seiser (TTC Iffezheim). Doch in der Runde der letzten Acht traf die Kleverin auf Topfavoritin Marion Hilmer vom Post SV Uelzen und verlor mit 7:11, 6:11 und 6:11. „Natürlich war ich nach der Niederlage in der Gruppenphase enttäuscht. Diese eine Partie habe ich nicht auf die Kette bekommen. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden, das Feld war halt sehr stark“, so Beltermann.