Tischtennis : Maria Beltermann räumt bei den Deutschen Meisterschaften ab

Kleve Bei den Titelkämpfen im saarländischen Völklingen gewinnt die Spielerin von WRW Kleve den Einzel- und Doppelwettbewerb in der Altersklasse 55. Im Mixed-Wettbewerb erreicht sie den dritten Platz.

Die Tischtennisspielerin Maria Beltermann hat es bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften im saarländischen Völklingen wieder allen gezeigt. Souverän setzte sich die Kleverin im Einzel- und Doppelwettbewerb der Altersklasse 55 durch, im Mixed landete sie auf dem dritten Rang. „Ich bin natürlich mit der Ambition dorthin gefahren, vorne zu landen. Es hat alles recht perfekt geklappt, ich bin sehr zufrieden mit dem Turnier-Wochenende“, sagt Maria Beltermann. Knapp 500 Starter der Altersklassen 40 bis 85 waren in der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen mit von der Partie.

Eine Runde weiter kam es dann zum vorgezogenen Finale gegen Marion Hilmer. „Wir kennen uns bereits sehr lange, weil wir vor 30 Jahren in der Zweiten Liga gegeneinander gespielt haben. Punktemäßig lag sie über mir und beim Stand von 3:10 im vierten Satz war es eigentlich schon vorbei“, so Maria Beltermann. Doch die Spitzensportlerin kämpfte sich zurück und gewann den Satz mit 12:10. Im fünften Durchgang behielt sie dann nochmal mit 10:8 die Oberhand.

„Das war ein kleines Wunder, so etwas habe ich selten erlebt. Irgendwie hat meine Gegnerin den Faden verloren. Und gleichzeitig konnte ich frei aufspielen, da ich nichts mehr zu verlieren hatte. Dieses Spiel wird mir lange in Erinnerung bleiben. Auf dem Weg zur Meisterschaft war das Halbfinale der Meilenstein“, so Beltermann. Im Finale setzte sie sich nämlich wieder klar mit 3:0-Sätzen durch.

Im Mixed zog Maria Beltermann an der Seite von Alexander Michajlov (PSV Oberhausen) im Halbfinale den Kürzeren, so landete das Duo auf dem dritten Platz. Erstmals spielte die Kleverin mit dem Routinier aus dem Ruhrgebiet. „Wir sind ganz neu zusammen angetreten. Und es hat klasse geklappt, wir haben gute Partien gespielt. Wir hätten das Halbfinale auch durchaus gewinnen können, in einer knappen Kiste hat es dann aber nicht gereicht“, sagte Beltermann. Da Michajlov im nächsten Jahr allerdings in der Altersklasse 60 an den Start geht, muss sich die Kleverin erneut um einen neuen Partner bemühen.