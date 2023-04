Fußball-Bezirksliga Marco Schacht hat ganze Arbeit geleistet

Marco Schacht hat die Aufgabe fast erfüllt, die ihm vor dieser Spielzeit gestellt wurde, als er als Trainer zu seinen fußballerischen Wurzeln zurückgekehrt ist. Der Coach ist mit dem 1. FC Kleve II auf dem besten Weg, ein ähnliches Zitterspiel wie in der vergangenen Saison zu verhindern, als der Klassenerhalt in der Bezirksliga erst am letzten Spieltag in trockenen Tüchern war. Nach dem wichtigen 1:0-Sieg am Sonntag beim neuen Vorletzten Alemannia Pfalzdorf geht Schacht, der früher für den VfB Kleve und nach der Fusion auch für den 1. FC Kleve gespielt hat, mit seinem Team mit einem Vorsprung von zehn Punkten vor dem ersten der vier Abstiegsplätze in die verbleibenden sieben Partien der Saison.